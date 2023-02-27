الوحدة التنفيذية تحصي عدد الضحايا في مخيمات النازحين بمأرب بسبب الحرائق

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قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، إنها سجلت العام الماضي 2022م، 114 حريقا في مخيمات النازحين أدت لوفاة 14 شخصا بينهم أطفال وإصابة 19 آخرين.
وأضافت في تقرير مصور نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك،" أن عام 2021، تم تسجيل 102 حريقا تسببت في وفاة 6 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 11 آخرين.
وأشارت إلى تسجيلها 66 حريقا في مخيمات النازحين عام 2020م، نتج عنها وفاة 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال.
الجدير بالذكر أن محافظة مأرب تحتضن نحو مليوني نازح، موزعين على عشرات المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.