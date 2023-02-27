اجراء جديد من السلطات المصرية يخص اليمنيين القادمين اليها

الإثنين 27 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 485

الزمت السلطات المصرية الخطوط الجوية اليمنية إصدار تعميم يلزم الأطفال القادمين من اليمن إلى جمهورية مصر، إبراز الحصول على شهادات التلقيح ضد "شلل الإطفال" اعتبارا من اليوم الاثنين.

يأتي هذا الاجراء بسبب عودة المرض في مناطق الحوثيين بعد منعهم أعطاء اللقاحات للأطفال.