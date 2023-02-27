شهيد وإحراق للممتلكات في هجوم إسرائيلي غير مسبوق على بلدة حوارة

الإثنين 27 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 699

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، على الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال، وإصابة العشرات.

و قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن سامح حمد الله محمود الأقطش، 37 عاما، استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال في البطن، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع أكثر من 98 إصابة مختلفة، جراء اعتداء مجموعات من المستوطنين وجيش الاحتلال على مواطنين فلسطينيين في بلدة حوارة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان وصل "عربي21" نسخة عنه، أن من بين الإصابة، إصابة طعن بسكين، وثانية اعتداء بقضيب حديد، وثالثة حالة إغماء مريض سكري، والباقي حالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، منوهة بأن بعض الإصابات تم نقلها إلى النقطة الطبية في حوارة.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول لمنطقة حواره، وتم الاعتداء على 3 سيارات إسعاف، واحدة منها تابعة للهلال تسببت بأضرار بالهيكل، كما تم منع سيارة إسعاف للهلال من الوصول لأحد المنازل فيه حالات اختناق في حوارة.

وفي حصيلة أولية، فقد أحرق المستوطنون أكثر من 100 سيارة، و35 منزل بشكل كامل، و40 منزل بشكل جزئي.

وقتل مستوطنان عصر اليوم، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، على أطراف بلدة حوارة، حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص.

وكان رئيس بلدية حوارة معين الضميدي ذكر أن "ما يحصل في حوارة هي حرب إسرائيلية حقيقية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تصريح خاص "هناك عربدة وغطرسة من قبل المستوطنين، واعتداء على الأهالي ومنازلهم وعلى ممتلكات المواطنين، إضافة إلى إحراق العديد من المنازل والمركبات وتكسير كل ما هو أمامهم".

ونوه الضميدي بأن "إحراق منازل المواطنين من قبل المستوطنين يتم والناس في منازلهم، وتحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا: "حتى اللحظة تم حرق أكثر من 6 منازل