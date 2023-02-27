تطوارات الحرب من نوع جديد… انفجارات في سماء العاصمة كييف وإعلان حالة التأهب في مناطق عدة

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ناشد أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين في العاصمة كييف بتوخي الحذر، وكتب على قناته الرسمية في "تليغرام" أن هناك أهدافاً تحوم في سماء المدينة.
وانطلقت حالة التأهب للغارات الجوية في العديد من المناطق الأوكرانية إضافة للعاصمة، بحسب مراسل العربية/الحدث.
فيما أكدت الإدارة العسكرية في إقليم كييف أن الدفاع الجوي يعمل في المنطقة.
بدوره، قال حاكم إقليم تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس، إن الدفاع الجوي أسقط طائرات "شاهد" إيرانية الصنع بدون طيار في إقليم تشيرنيهيف، وفق ما نقل موقع "كييف إندبندنت".
كذلك تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في كييف.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية وقنوات على تليغرام بوقوع انفجارات على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين