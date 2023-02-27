رئيس أوكرانيا يصدر قرارات مفاجئة و يقيل قائد عسكري كبير وبارز في القوات المشتركة

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، قائداً عسكرياً كبيراً يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرق البلاد المحاصر، لكنه لم يذكر سببا لهذه الخطوة.
وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا، التي تخوض معارك في منطقة دونباس.
وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في خطابه اليومي يوم الجمعة عندما أشار لقادة عسكريين تحدث إليهم.
فيما كان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس آذار 2022، أي بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
إقالات بسبب الفساد يذكر أن الحكومة الأوكرانية أعلنت في يناير الماضي، إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.
ومن بين المسؤولين كان نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو