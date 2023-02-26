انهيار تاريخي للعملة الايرانية مقابل الدولار

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سجلت العملة الإيرانية انخفاضاً قياسياً جديداً، وانخفضت قيمتها إلى 600 ألف ريال للدولار الواحد، وفق ما أفادت به قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وقبل أيام، أظهرت بيانات نشرها موقع "بونباست" الإلكتروني، الذي يجمع بيانات أولاً بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى متدن قياسي جديد أمام الدولار، بلغ 501 ألف و300 ريال.
وبسبب معدل تضخم بلغ نحو 50%، يسعى إيرانيون إلى "ملاذات آمنة" للحفاظ على مدخراتهم، عبر شراء الدولار وعملات صعبة أخرى، أو شراء الذهب، بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني خلال الفترة المقبلة.
وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، فقدت العملة الإيرانية نحو 60% من قيمتها، وفقاً للموقع الإلكتروني.