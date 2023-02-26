اندلاع حريق هائل في إحدى الوزارات الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء

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اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في حوش وزارة الأشغال الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني حسب ما ذكرت وسائل اعلام حوثية بأنها تمكنت من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.
وقالت إن الحريق ناتج عن مواد سريعة الاشتعال (كفرات سيارات)، فيما لا زالت أسباب الاشتعال مجهولة.