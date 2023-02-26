تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار ريال..البحرية الأمريكية تصادر شحنة ضخمة من المخدرات في بحر العرب

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صادرت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية، مخدرات غير مشروعة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مايعادل 20 مليار ريال يمني من سفينة صيد على متنها أربعة بحارة تمر عبر المياه الدولية في بحر العرب.

وتُعد تجارة المخدرات إحدى وسائل الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي.

وقالت البحرية الأمريكية: اكتشف أفراد الطاقم من USCGC John Scheuerman (WPC 1146) 1350 كيلوجرامًا من الحشيش و276 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين و23 كيلوجرامًا من حبوب الأمفيتامين، عند اعتراض السفينة أثناء دورية روتينية.

ولفتت إلى أن "هذا نتيجة العمل الجماعي الممتاز والتعاون متعدد الجنسيات".

النقيب بالبحرية الأمريكية أنتوني ويبر، قائد فرقة العمل 55، الموظفون المسؤولون عن القوات السطحية للأسطول الأمريكي الخامس في المنطقة، أكد "من المهم أن نواصل بلا كلل ملاحقة أي نشاط بحري مزعزع للاستقرار".

كان جون شيرمان يعمل في دعم فرقة العمل المشتركة (CTF) 150 في ذلك الوقت. تقودها حاليًا البحرية الملكية البريطانية، فرقة العمل المشتركة 150، وهي واحدة من أربع فرق عمل منظمة في إطار القوات البحرية المشتركة (CMF).

يشار إلى أن القوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، وتتألف من 38 دولة عضو وشريك، وقد اعترضت ما قيمته أكثر من مليار دولار من المخدرات غير المشروعة خلال الدوريات البحرية.