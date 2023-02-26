تقرير أمريكي “رفعت عنه السرّية” يكشف مصدر فيروس كورونا

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد عامين على الجائحة التي أودت بحيات مئات الآلاف من الناس حول العالم وتسببت بمشاكل اقتصادية على معظم الدول، كشف تقرير أمريكي جديد مصدر فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن التسرب المختبري هو السبب الأكثر احتمالاً لظهور ونشأة فيروس كورونا “كوفيد -19”، وفقاً لنتائج وزارة الطاقة الأمريكية.



وخلصت وزارة الطاقة الأمريكية، إلى أن فيروس كورونا نشأ على الأرجح من تسرب مختبري، وفقًا لتقرير استخباراتي سري تم تقديمه مؤخرًا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونغرس.



ولفتت الصحيفة، إلى أن التقرير الاستخباراتي قال إن الفيروس انتشر على الأرجح بسبب حادث مؤسف في مختبر صيني.



معلومات استخباراتية جديدة



وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، جاء التحول من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، التي كانت مترددة في السابق بشأن كيفية ظهور الفيروس، بسبب أن الاستنتاج يرجع إلى معلومات استخبارية جديدة، لكن الوزارة أصدرت حكمها “بثقة منخفضة”، وفقًا للأشخاص الذين قرأوا التقرير السري.



وناقش التقرير الكيفية التي رأت بها الوكالات الأخرى أن انتشار الفيروس كان على الأرجح نتيجة انتقال طبيعي، في حين أن آخرين لم يحسموا أمرهم بعد.



وكانت الولايات المتحدة تتهم الصين منذ بداية الجائحة بأنها تسببت بانتشار الفيروس الذي اكتشف بداية في مدينة ووهان الصينية ثم انتقل إلى العالم، بينما تنفي الصين ذلك وتؤكد أنه كان نتيجة الانتقال من الحيوانات للبشر.