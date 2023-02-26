السعودية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية بشأن اليمن

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2464

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لحماية المجتمعات الضعيفة في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "بموجب الاتفاقية، سيجري تقديم المساعدة القانونية والدعم، للوصول إلى وثائق اللاجئين وتقديم العلاج النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا".

كما سيتم "توفير خدمات الرعاية الصحية والأنشطة التوعوية للاجئين والنازحين.. وسيستفيد من المشروع أكثر من 260 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تغريدة إن "4.5 مليون شخص اضطروا لترك منازلهم في اليمن، بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي".

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مقتضب، إن 2 من كل 3 يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عام 2023.

وأضاف أن 4.3 مليار دولار مطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية.. وتابع: "يعد حدث إعلان التبرعات رفيع المستوى فرصة حاسمة للبلدان المانحة لإظهار التزامها المستمر تجاه الأشخاص المحتاجين".

والمؤتمر الدولي للمانحين رفيع المستوى، سينعقد يوم غد الاثنين، في قصر الأمم في جنيف بسويسرا، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن.