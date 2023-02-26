فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن يشكك في وفاة القيادي في مليشيا الحوثي سلطان زابن المدرج في قائمة العقوبات الاممية

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شكك فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، في وفاة القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدعو سلطان زابن، المدرج اسمه في قائمة العقوبات الاممية.
ورصد مارب برس ان فريق الخبراء في الفقرة (٨٧) ضمن تقريره السنوي للعام ٢٠٢٢ قال إنه لم يتلق "بعد أي تأكيد رسمي لوفاة سلطان زابن، المدرج اسمه في قائمة العقوبات في 28 فبراير 2021".
ويعد سلطان زابن، أحد أسوأ القيادات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي. واشتهر بجرائمه الإرهابية ضد النساء اليمنيات في المرافق والسجون السرية التي يديرها في صنعاء بما فيها البحث الجنائي الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وكانت وسائل إعلام حوثية قد أعلنت- فجأة- وفاة زابن، بسبب "كورونا"، وهو ما أثار شكوكاً محلية، خصوصاً وأن الإعلان جاء بعد قرار مجلس الأمن إدراجه ضمن قائمة العقوبات؛ لضلوعه في اختطاف النساء وتعذيبهن جسدياً وجنسياً ومعنوياً في المرافق والسجون السرية التي يديرها.