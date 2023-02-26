حملة إلكترونية واسعة الليلة إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تنطلق عند الساعة السابعة من مساء الليلة الأحد حملة الكترونية واسعة تحت وسم: #الشهيد_شعلان إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب الشهيد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه، دفاعا عن الوطن والجمهورية وثورة 26 سبتمبر بوجه المشروع الفارسي وأذنابه من مليشيات الحوثي الإرهابية.

وتهدف الحملة إلى التأكيد على عظمة البطولات والتضحيات التي سطرها الشهيد شعلان ورفاقه من القادة الأبطال العميد نوفل الحوري والعميد صالح الأضمد العباب وكل الشهداء الاخيار الذين استشهدوا وهم يخوضون واحدة من أعظم ملاحم النصر اليمنية في مواجهة المشروع الإيراني وأذنابهم الحوثيين.

كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لشهدائنا العظماء من رجال الأمن الذين كان لهم دورا قويا في حفظ الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب وحماية المنشئات والممتلكات العامة والخاصة وإفشال كل المؤمرات والمخططات الإرهابية الحوثية لإقلاق السكينة العامة وإحباط كافة انشطتها الإرهابية.