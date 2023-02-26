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مأرب.. عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع الخدمة لساعات

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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عاد التيار الكهربائي إلى محافظة مارب بعد إصلاح خلل فني في أحد توربينات المحطة الغازية أدى لخروجها لساعات عن الخدمة.

وكان مصدر اكد خروج المحطة الغازية في مأرب عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في مركز المحاظة ومديرياتها فجر اليوم.

وأوضح مصدر في مؤسسة الكهرباء بأن الفريق الفني يعمل على إعادة المحطة للخدمة وإصلاح الخلل الفني الناتج عن توقف التوربين. 

ويتكرر خروج غازية مأرب عن الخدمة بين فترة وأخرى بسبب أعطال فنية عادة مايتم إصلاحها وإعادة التيار بعد ساعات على توقفها.

وشهدت مأرب تحسنا ملحوظا في خدمة الكهرباء منذ إدخال غازية مأرب للخدمة والإستغناء عن الطاقة المشتراة في أواخر العام الماضي.

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