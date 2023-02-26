الإعلان عن مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم اليمن انهيار تاريخي للعملة الايرانية مقابل الدولار اندلاع حريق هائل في إحدى الوزارات الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار ريال..البحرية الأمريكية تصادر شحنة ضخمة من المخدرات في بحر العرب تقرير أمريكي “رفعت عنه السرّية” يكشف مصدر فيروس كورونا السعودية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية بشأن اليمن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن يشكك في وفاة القيادي في مليشيا الحوثي سلطان زابن المدرج في قائمة العقوبات الاممية حملة إلكترونية واسعة الليلة إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه مأرب.. عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع الخدمة لساعات تسريب اسم الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
عاد التيار الكهربائي إلى محافظة مارب بعد إصلاح خلل فني في أحد توربينات المحطة الغازية أدى لخروجها لساعات عن الخدمة.
وكان مصدر اكد خروج المحطة الغازية في مأرب عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في مركز المحاظة ومديرياتها فجر اليوم.
وأوضح مصدر في مؤسسة الكهرباء بأن الفريق الفني يعمل على إعادة المحطة للخدمة وإصلاح الخلل الفني الناتج عن توقف التوربين.
ويتكرر خروج غازية مأرب عن الخدمة بين فترة وأخرى بسبب أعطال فنية عادة مايتم إصلاحها وإعادة التيار بعد ساعات على توقفها.
وشهدت مأرب تحسنا ملحوظا في خدمة الكهرباء منذ إدخال غازية مأرب للخدمة والإستغناء عن الطاقة المشتراة في أواخر العام الماضي.