تسريب اسم الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يتنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي والفرنسي الآخر كريم بنزيما، للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" عن اسم الفائز بجائزته المرموقة، غدا الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وانحصرت المنافسة على جائزة "ذا بيست" بين ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، ومبابي، وبنزيما الفائزة بالنسخة الأخيرة للكرة الذهبية.

ووفقا للصحفي الأرجنتيني فرانسيس أغيلار، فمن المقرر أن يفوز ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وأفاد أغيلار أن "الفيفا" يريد تذكير منظمي الكرة الذهبية الذين تجاهلوا ترشيح ميسي لجائزتهم العام الماضي.

وتصب الترشيحات لصالح ميسي الذي سبق له أن نال لقب "ذا بيست" عام 2019، في هذه الجائزة التي عاد "الفيفا" ليمنحها عام 2016 بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وعزز ابن الـ35 عاما حظوظه ليكون الأفضل لعام 2022، بعد تتويجه بلقب مونديال قطر 2022 مع منتخب بلاده.

وعلى غرار ميسي، قدم مبابي نهائيات عالمية رائعة في قطر أنهاها في صدارة الهدافين بثمانية أهداف مباشرة أمام زميله الأرجنتيني، بينها ثلاثية في النهائي جعلته ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في مباراة اللقب بعد الإنجليزي جيف هيرست عام 1966.

ولكن ركلات الترجيح خذلت مبابي في النهاية وحرمت اللاعب الذي احتفل بعيد ميلاده الـ24 عاما بعد يومين من النهائي، من التتويج بكأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد لقب مونديال "روسيا 2018".

وسيكون بنزيما الطرف الثالث في الصراع على لقب "الأفضل" بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الأولى وبلقب مسابقة دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته العام الماضي.

ولكن حظوظ نجم ريال مدريد الإسباني تضاءلت بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في المونديال القطري، ما قد يجعل الأهداف الـ44 التي سجلها في 46 مع النادي الملكي الموسم الماضي غير كافية لابن الـ35 عاما لمزاحمة ميسي ومبابي على الجائزة المرموقة