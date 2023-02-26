رونالدو يسجل رقمين تاريخيين في الدوري السعودي

الأحد 26 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمين قياسيين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر لفوز كبير على ضمك أمس السبت في الجولة الـ18 من الدوري السعودي. وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود النصر للفوز على ضيفه ضمك بنتيجة 3-0.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 8 في مشواره بالدوري السعودي أمس، سجل غالبيتها في مباراتي الوحدة بالجولة 16 وأمس ضد ضمك.

ووقع رونالدو على "سوبر هاتريك" (4 أهداف) في فوز النصر على الوحدة 4-0، ثم أحرز ثلاثية جديدة أمس.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن رونالدو بات أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما وقع على الأهداف الثمانية خلال 5 مباريات.

وذكرت الشبكة أيضا أن رونالدو أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين، يسجل ثلاثيتين "2 هاتريك" في المسابقة