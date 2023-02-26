مليشيا الانتقالي تغلق ابواب قصر معاشيق وترفع الاعلام الانفصالية وقيادي يزعم: ''الوضع في عدن مستتب''

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منعت قوات ما يسمى ''العاصفة'' التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المتمركزة في بوابة قصر معاشيق الذي تقيم فيه دخول الموظفين إلى القصر وسمحت بالخروج فقط.
ويقيم في القصر عدد من مسئولي الحكومة الشرعية بينهم وزاء وقيادات في الامن السياسي والقومي .
وجاء الاغلاق عقب ساعات من مغادرة مفاجئة لرئيس الوزراء معين عبدالملك عدن الى القاهرة .
وتصاعدت حالة من التوتر مؤخرا بين قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي .
هذا وكانت عناصر الانتقالي،رفعت صباح يوم الاحد اعلام الجنوب فوق مواقع عدة بقصر معاشيق والمناطق المحيطة به.
كما قامت هذه العناصر برفع اعلام الجنوب بمحيط البوابات الرئيسية والواصلة الى داخل قصر معاشيق وفي انحاء متفرقة من القصر.
من جهته زعم الناطق بأسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب ان الوضع في عدن مستتب.
واشار في تغريدة له ان جميع الموظفين في معاشيق يباشرون مهام عملهم بصورة طبيعية .
واضاف بالقول :" الوضع في العاصمة عدن مستتب،والمنطقة الرئاسية " معاشيق " مؤمنة، والجميع يزاول عمله بكل هدوء، ولا صحة لما يروج له الإعلام المأجور. كما ان الاجهزة الامنية تقوم بواجبها ومسؤوليتها في تعزيز الامن والاستقرار وتأمين الممتلكات والمصالح العامة والخاصة ، بحسب قوله .