''الحوبان'' تحتضن المطلوب امنيا ''غزوان المخلافي'' بعد فراره من مدينة تعز وصورة جمعته مع قيادي حوثي بارز

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ظهر غزوان المخلافي المطلوب امنيا للحكومة الشرعية، مع قيادي حوثي بارز في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين شرق محافظة تعز.
وتداول ناشطون صورا لغزوان مع سلطان عبدالرب السامعي عضو المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثيين، وهو أول ظهور لغزوان منذ فراره من مدينة تعز الخاضعة للقوات الحكومية.
وكانت قوات الأمن قد لاحقت غزوان وعصابته نهاية العام الماضي على خلفية قضايا قتل ونهب وحرابه، كان آخرها قتل مرافق مدير الأمن العميد منصور الاكحلي، وقتل أخيه صهيب في مداهمة أمنية بتاريخ 24 أكتوبر الماضي بحي الروضة.