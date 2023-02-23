تفاصيل حادثة مأساوية تسببت في وفاة أسرة كاملة في صنعاء

الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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عثر مواطنون في حي "مذبح" وسط العاصمة صنعاء على أفراد أسرة كاملة، متوفين داخل منزلهم، بدخان ناتج عن مدفأة.

وقالت مصادر محلية إن أسرة بندر طاهر سعيد الشرعبي، المكونة من زوجته وأولاده، دون ذكر عددهم، قضت داخل منزلها، بعد أن اختنقت بالدخان المنبعث من المدفأة.

ولفتت أن الاختناق ناتج عن المدفأة التي تعمل بالفحم، وأن الأسرة تستخدمها أثناء النوم.

وشهدت صنعاء حوادث مشابهة، ومتكررة، في ظل غياب الوعي والتوعية بمخاطر عوادم الدراجات النارية أو المولدات الكهربائية والدفايات وأدوات السلامة والأمان والإجراءات الاحترازية اللازمة.