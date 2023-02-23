رجل أعمال ينجو من محاولة اغتيال نفذتها عصابة حوثية مسلحة في صنعاء

الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -وكالات

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نجا رجل أعمال، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال نفذتها عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط العاصمة المختطفة صنعاء، في محاولة هي الثانية في أقل من شهر.

وأفادت مصادر محلية، أن رجل الأعمال عبد الله الفخري نجا من محاولة اغتيال فاشلة، نفذتها عصابة مسلحة، ولاذت بالفرار بعدما نهبت مقتنياته الشخصية.

وفي أواخر يناير الماضي، كان الفخري قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، نفذتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى التهديدات والاعتداءات العديدة التي تعرض لها، عقب خلاف بينه ومليشيا الحوثي على خلفية نهب أملاكه.

كما داهمت عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي مقر إقامته في بداية الشهر الجاري ونهبت ممتلكاته، حيث تم سرقة كاميرات المراقبة الخاصة به.

يشار إلى أن رجل الأعمال عبدالله الفخري، يخوض معركة شرسة مع مليشيا الحوثي، عقب قيام الأخيرة بنهب أرضه وإيقاف مشروعه الاستثماري الذي كان يعتزم تنفيذه في منطقة أرتل المحاذية لبيت بوس وبيت زبطان.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وقائع انتهاكات تطال رجال الأعمال بهدف ابتزازهم ونهب ممتلكاتهم، وصولاً إلى الاعتداء على منازلهم وترويع الأطفال والنساء.