تفاصيل حادثة مأساوية تسببت في وفاة أسرة كاملة في صنعاء رجل أعمال ينجو من محاولة اغتيال نفذتها عصابة حوثية مسلحة في صنعاء محافظ البنك المركزي يكشف عن الثقب الأسود الذي يلتهم اقتصاد البلاد ويؤكد :الوديعة السعودية ليست حلا للوضع "الكارثي" استعدادات لتشغيل مطار المخا والعميد «طارق صالح» يكشف عن الجهة التي تتولّى عملية الإشراف والتشغيل الحوثي يعلن الحرب على مساعي السلام ويهدد باستهداف المنشآت الحيوية في السعودية والامارات تغريدة تثير رعب البشرية لعالم الزلازل الهولندي الشهير تحدث عن نتائج تحقيق استهداف "الصماد"..عبد الملك الحوثي يكشف ما أفضت إليه المفاوضات بين جماعته والشرعية مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تشارك في أكبر تجمع عالمي لمنتجي الأغذية في دبي زلزال عنيف يضرب منطقة حدودية بين طاجكستان والصين توضيح السفير السعودي ''آل جابر'' بخصوص الوديعة.. وتحول قادم من ''الإغاثة الى التنمية''
نجا رجل أعمال، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال نفذتها عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط العاصمة المختطفة صنعاء، في محاولة هي الثانية في أقل من شهر.
وأفادت مصادر محلية، أن رجل الأعمال عبد الله الفخري نجا من محاولة اغتيال فاشلة، نفذتها عصابة مسلحة، ولاذت بالفرار بعدما نهبت مقتنياته الشخصية.
وفي أواخر يناير الماضي، كان الفخري قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، نفذتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى التهديدات والاعتداءات العديدة التي تعرض لها، عقب خلاف بينه ومليشيا الحوثي على خلفية نهب أملاكه.
كما داهمت عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي مقر إقامته في بداية الشهر الجاري ونهبت ممتلكاته، حيث تم سرقة كاميرات المراقبة الخاصة به.
يشار إلى أن رجل الأعمال عبدالله الفخري، يخوض معركة شرسة مع مليشيا الحوثي، عقب قيام الأخيرة بنهب أرضه وإيقاف مشروعه الاستثماري الذي كان يعتزم تنفيذه في منطقة أرتل المحاذية لبيت بوس وبيت زبطان.
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وقائع انتهاكات تطال رجال الأعمال بهدف ابتزازهم ونهب ممتلكاتهم، وصولاً إلى الاعتداء على منازلهم وترويع الأطفال والنساء.