استعدادات لتشغيل مطار المخا والعميد «طارق صالح» يكشف عن الجهة التي تتولّى عملية الإشراف والتشغيل

الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد الركن طارق صالح، رئيسَ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والمهندس يحيى الكاف مدير عام التخطيط والمشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام مطار المخا الدولي خالد عبداللطيف، استعدادات هيئة الطيران لتشغيل المطار والإشراف على التجهيزات الفنية والملاحية وما تبقى من الأعمال الإنشائية؛ تمهيدًا لاستقبال الطيران التجاري المدني على المستويين: المحلي والإقليمي وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن عملية الإشراف والتشغيل للمطار ستقع على عاتق الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووزارة النقل، وبمجرد اكتمال الإنشاءات في المطار ستُسلم الشركة المنفذة زمام المشروع لهذه الجهات باعتبارها المخولة قانونيًا في إدارة منشآت النقل الجوي.

وبحث الاجتماع الدور المنوط بالحكومة، والمسؤولية الملقاة على عاتقها في التعجيل باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار وتدشين رحلات خارجية منه، من خلال متابعة الجهات الخارجية لاستكمال الإجراءات وأخذ كافة الموافقات؛ كونه سيكون مطارًا مستوفيًا للمعايير المعمول بها دوليًا.