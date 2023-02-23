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الحوثي يعلن الحرب على مساعي السلام ويهدد باستهداف المنشآت الحيوية في السعودية والامارات

الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار
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هددت جماعة الحوثي الارهابية باستهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية في الاراضي السعودية والإماراتية.

 جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليًا) محمد ناصر العاطفي، نشرها حساب قناة المسيرة على تويتر.

وقال العاطفي: إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها في عمق دول العدوان في اشارة الى دولتي(السعودية والإمارات) والتي ستكون أثرا بعد عين.  


وأضاف: إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا، وإمكاناتنا ستضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج. 

 
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