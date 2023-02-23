الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال زعيم جماعة الحوثي الارهابية بان المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان حاليا بين جماعته والشرعية والتحالف ، افضت حتى الان الى خفض للتصعيد و"انفراجة محدودة" على مستوى حركة ميناء الحديدة و مطار صنعاء الدولي.

واتهم الحوثي -في تصريحات متلفزة بمناسبة ذكرى مقتل رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة صالح الصماد، الذي قضى بغارة جوية نفذتها طائرة دون طيار بمدينة الحديدة في ابريل 2018 اتهم التحالف بالسعى "للمماطلة تجاه الاستحقاقات والالتزامات التي لا بد منها"، حد قوله.



وقال "ان الالتزامات التي نطالب بها هي استحقاقات بالنسبة لشعبنا وهي وزر على تحالف العدوان يتحمل مسؤوليتها لأنه هو المعتدي والمحاصِر"، حد وصفه.

اضاف "نلحظ خلال الحوارات أن للدور السلبي الأمريكي تأثير في مماطلة التحالف"، في اشارة الى اتهامات جماعته المتكررة للولايات المتحدة بالوقوف وراء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن.

وعن ملابسات حادثة مصرع رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة صالح الصماد اوضح الحوثي بأن جماعته بعد اجرائها تحقيقاً وصلت فيه إلى نتيجة مؤكدة أنّ الأميركي هو الذي حدد للسعودي استهداف الصماد كهدفٍ أساسي.



ودعا الحوثي انصاره الى الخروج الواسع غدا الجمعة في مسيرات حاشدة "وفاءً للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتوجيه رسالة التحذير لتحالف العدوان والتأكيد على تمسكنا بقضيتنا العادلة"، على حد قوله.

وفي أبريل نيسان من العام 2018 أعلن الحوثيون مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي (أعلى سلطة للجماعة بصنعاء) في غارة نفذتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه بمدينة الحديدة.