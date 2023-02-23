زلزال عنيف يضرب منطقة حدودية بين طاجكستان والصين توضيح السفير السعودي ''آل جابر'' بخصوص الوديعة.. وتحول قادم من ''الإغاثة الى التنمية'' السعودية.. احتفالات وتهان بيوم التأسيس أبرز التصريحات لمسئولين كبار ومتخصصين حول فوائد الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني والعملة المحلية محكمة حوثية تحكم باعدام 5 معتقلين والسجن 12 عاما لآخرين.. ''الأسماء والتهمة الموجهة اليهم'' شاهد ماذا يحدث في سقطرى اليمنية.. صور الاقمار الاصطناعية تكشف ما تقوم به الإمارات هناك مصادر تكشف عن تطور كبير في المشاورات اليمنية وتتحدث عن ''اتفاق شامل'' ينهي الحرب ارتفاع أسعار النفط بعد 6 أيام من الخسائر الكشف تفاصيل مثيرة وغامضة ومخيفة.. أصوات تحت الأرض بتركيا قبل الزلزال بـ3 أشهر بعد حديث عن تعزيز قدراتها.. تعرف على القوات الروسية النووية بالأرقام
قال السفير السعودي في اليمن إن الوديعة جزء من حزمة للدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، وإن الحكومة اليمنية قدمت مشروعا للإصلاح المالي والنقدي.
والثلاثاء، وقعت السعودية، اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، حيث تم إيداع المبلغ بالكامل لدى حساب البنك المركزي اليمني.
وقال السفير محمد آل جابر "دعمنا اليمن بـ 400 مليون دولار لمشروعات تنموية مختلفة، وقد أسهم توفير مشتقات نفطية لليمن في توفير الدولار".
وأشار السفير السعودي في اليمن إلى أنه تم استكمال المرحلة الثانية من توفير مشتقات نفطية لليمن.موضحا ان "الوديعة السعودية الاخيرة لا تخص عدن فقط ولكن كل الشعب اليمني".
وفيما يتعلق بجهود المجتمع الدولي في اليمن، أكد السفير السعودي لـ "العربية" أن المملكة أقنعت المجتمع الدولي بالتحول من الإغاثة للتنمية.
وقد نفذ البرنامج السعودي لدعم اليمن، مئات المشروعات التنموية منذ 2018، وفقا للسفير آل جابر، الذي أكد أيضا أن صندوق النقد العربي يتابع الإصلاحات المالية في اليمن.
وتعمل المملكة على بناء قدرات المؤسسات اليمنية، بحسب السفير السعودي.
وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية فإنه من المتوقع أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.