السعودية.. احتفالات وتهان بيوم التأسيس

الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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احتفلت السعودية، الأربعاء، بذكرى يوم تأسيس دولتها الموافق 22 فبراير/ شباط من كل عام، وسط تهان من بلدان عربية عديدة.

وشملت الاحتفالات تقديم عدد من المواد المرئية التي تسلط الضوء على أبرز معالم الدولة السعودية بداية من عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيس الدولة الأولى وصولا إلى الثالثة "المملكة العربية السعودية".

ووفق رصد الأناضول، تنوعت الاحتفالات في مختلف أنحاء المملكة بين ألعاب شعبية وعروض تراثية وجوية ومسرحية وندوات واستعراض للخيول العربية وتزيين الشوارع بالأعلام الوطنية.

ورافقت الاحتفالات فعاليات ارتداء الأزياء التاريخية للمملكة وتنظيم معرض صور ومعلومات تاريخية وتوزيع هدايا تخليدا للذكرى وترديد الأهازيج الوطنية وتوشح مبان رسمية باللون الأخضر (لون علم البلاد).

وشاركت مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة في الاحتفاء بيوم التأسيس، منها وزارات الداخلية والرياضة والدفاع، بجانب مركز تاريخ مكة المكرمة، فضلا عن جميع مناطق المملكة ومنها العاصمة الرياض.

كما احتفت سفارات السعودية خارج البلاد بذكرى يوم التأسيس، ومنها سفارة المملكة بمصر.

ويعد ذلك ثاني احتفاء رسمي من المملكة بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في 1727م.

وكان أول احتفال في 22 فبراير 2022، عقب شهر من إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا باعتبار ذلك اليوم من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة ويوم إجازة رسمية.

وبعث الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة عمرانية، وتنموية على كافة الأصعدة، ومواقفها المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف والمحافل الاقليمية والدولية.

كما بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة مماثلة الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية،وفق وكالة سبأ.

في سياق متصل، قدمت دول عربية تهاني للمملكة بمناسبة الذكرى، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برقية، التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وبعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهئنة إلى عاهل السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وتم توجيه تهان مماثلة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددا على "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات".

كما وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تهنئة مماثلة.

كما هنأت سلطنة عمان السعودية بمناسبة يوم التأسيس، وفق بيان للخارجية.