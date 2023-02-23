ارتفاع أسعار النفط بعد 6 أيام من الخسائر الكشف تفاصيل مثيرة وغامضة ومخيفة.. أصوات تحت الأرض بتركيا قبل الزلزال بـ3 أشهر بعد حديث عن تعزيز قدراتها.. تعرف على القوات الروسية النووية بالأرقام نقابة المعلمين ترحب بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للإنقلابيين الحوثيين واستعدادها طباعة المناهج المدرسية للشرعية. سيزور مختلف المحافظات.. مسؤول أممي رفيع يصل اليمن باحث مصري تنبأ بزلزال مدمر قبل 28 عاماً بنفس طريقة العالم الهولندي الكشف عن حادثة مهمة في روسيا وقعت خلال اليومين الفائتين في غفلة من العالم الحكومة اليمنية توقع على ثلاثة عقود مع شركات اماراتية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في محافظة حضرموت تحدثت عن شروط تعجيزية للمليشيات.. مصادر حكومية تكشف أخر تطورات المشاورات اليمنية مباحثات يمنية بريطانية تفتح ملفات التخريب الايراني في اليمن ومعاملة المليشيات الحوثية للنساء
ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، منهية 6 أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.1% إلى 74.04 دولار للبرميل.
وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه، نقلاً عن رويترز.
"نفط الهلال" الإماراتية ستطور حقولا للغاز الطبيعي في العراق طاقة نفط وغاز"نفط الهلال" الإماراتية ستطور حقولا للغاز الطبيعي في العراق وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، أمس الأربعاء، أن مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي