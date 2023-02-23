نقابة المعلمين ترحب بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للإنقلابيين الحوثيين واستعدادها طباعة المناهج المدرسية للشرعية.

الخميس 23 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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رحبت نقابة المعلمين اليمنيين بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستعدادها طباعة المناهج الدراسية التابعة للحكومة الشرعية.

واعتبرت النقابة هذه الخطوة من قبل المنظمات الدولية موقفا إيجابيا ينسجم مع الجهود الدولية الساعية لتحقيق السلام في اليمن، وتراجعا محمودا عن عزم منظمات دولية سابقا لطباعة الكتب المدرسية للمليشيا الحوثية بعدما حرفتها وغيرتها بصورة طائفية .

ورحبت نقابة المعلمين اليمنيين باستعداد المنظمات الدولية بطباعة الكتب المنهجية المدرسية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مما يساهم في التغلب على معوقات العملية التعليمية في بلادنا ويعزز من دور الحكومة الشرعية وفرص السلام في اليمن .

مشيدة بذات الوقت بالجهد الإيجابي والمثمر الذي بذله ممثلو الحكومة الشرعية في تحقيق هذه النتيجة .

وطالبت نقابة المعلمين الداوائر المختصة في الحكومة الشرعية بمواصلة الجهود في هذا الصدد حتى تتحقق الأهداف المنشودة بتوفير الكتب المدرسية الحكومية لجميع المراحل الدراسية، وكافة المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية .