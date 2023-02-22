سيزور مختلف المحافظات.. مسؤول أممي رفيع يصل اليمن

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بدأ الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو اليوم الاربعاء زيارة هي الاولى له في هذا المنصب إلى اليمن، حسبما جاء في بيان للمنظمة الطبية الإنسانية الدولي.
وقالت المنظمة الطبية، ان رئيسها سيقوم خلال جولته في اليمن بزيارة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في مختلف المحافظات اليمنية ومقابلة كوادر منظمة أطباء بلا حدود والاستماع إلى الاحتياجات الصحية والإنسانية الرئيسية للمرضى الذين تدعمهم المنظمة، كريستو سيلتقي ايضا السلطات اليمنية في كل من عدن وصنعاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون في سبيل تقديم دعم أفضل للشعب اليمني والتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة في تقديم المساعدة الإنسانية لمن هم بحاجة لها في أنحاء اليمن.
جدير بالذكر أن منظمة أطباء بلا حدود بدأت العمل في اليمن لأول مرة في عام 1986 وتتواجد في البلاد بشكل مستمر منذ عام 2007.
وخلا عام 2022، عملت فرق المنظمة في 12 مستشفى وقدمت الدعم إلى 16 مرفقًا صحيًا آخر في 12 محافظة.