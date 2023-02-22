باحث مصري تنبأ بزلزال مدمر قبل 28 عاماً بنفس طريقة العالم الهولندي

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

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أفادت وسائل إعلام مصرية، أن فرضيات وضعها باحث مصري قبل 28 عاماً، تنبأت بزلزال مدمر في شهر فبراير، رابطاً الأمر بحركة النجوم والكواكب كما فعل العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، مؤخراً.







ونقل موقع “الوطن” المصري، عن فرضية وضعها باحث مصري يدعى محمد محمد سالم مطر منذ 28 عاماً بعد زلزال 1992 الذي وقع في مصر، حول سبب وقوع الزلازل المدمرة في شهر فبراير.



وذكر الموقع نقلاً عن ابنة الباحث المصري، وتدعى، هناء مطر، قولها: إن والدها توقع الكارثة قبل 28 عاماً، تحديداً عقب زلزال 1992 المدمر في مصر، مشيرة إلى أن والدها اهتم اهتماماً بالغاً بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بحدوث الزلازل منذ ذلك الحين.



وأوضحت أن والدها دون ما توصل له العالم الهولندي، الذي أثار جدلاً مؤخراً، فرانك هوغربيتس، بعد أن ربط الأحداث الزلزالية بنفس الطريقة مع تحركات الكواكب والنجوم، وهو ما فعله “مطر” قبل 28 عاما، وقالت ابنته: “والدي الله يرحمه مهندس طيران، تخرج في قسم طيران وعلوم الفلك والفضاء جامعة القاهرة، درس الفلك، وكان مهتماً بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، وكتب عنها بعد بعد زلزال مصر 1992”.



أبحاثه موثقة



وتابعت: “والدي تابع حركة الكواكب بتلسكوبه الخاص، وتوصل لعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، خصوصاً في أوائل ومنتصفات الشهور القمرية، وده اللي حصل لأن الفاجعة حصلت في نص شهر رجب العربي”.



وحول النظرية التي رواها والدها قالت: “والدي توصل إلى أن اصطفاف الكواكب له الدور الرئيسي في حدوث الزلازل وغليان الأرض”.