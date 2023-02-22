الكشف عن حادثة مهمة في روسيا وقعت خلال اليومين الفائتين في غفلة من العالم

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

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كشفت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن “حادثة مهمة” وقعت خلال اليومين الفائتين في غفلة من العالم، تزامناً مع انشغال الجميع بأحداث بينها سياسة من زيارة بايدن إلى أوكرانيا وخطاب بوتين، وبينها إنسانية من زلازل وكوارث.



فشل إطلاق الشيطان 2



وقالت شبكة CNN الأمريكة إن روسيا أجرت بعيداً عن الإعلام تجربة لإطلاق صارخ الشيطان 2 النووي، وهو أحدث الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات.



ونقلت الشبكة عن مصدرين لم تذكر أسماءهما أن روسيا اختبرت صاروخ “الشيطان 2″، مشيرين إلى أن موسكو أخطرت واشنطن بالتجربة التي تعتزم إجراءها قبل ساعات، عبر ما يعرف بخطوط “عدم التضارب” الرسمية.



ويعتقد المسؤولون الأمريكيون وفق الشبكة، أن التجربة الصاروخية الروسية فشلت، وقالوا إنه جرى في السابق اختبار هذا الصاروخ بنجاح، مشيرين إلى أن بوتين كان سيشير إلى التجربة الجديدة في حال نجحت، وهو ما لم يحدث.



بعيداً عن الأنظار



ولم يتطرق بوتين خلال الخطاب الذي استمر لمدة ساعة و45 دقيقة إلى التجربة، واكتفى بالقول إن بلاده ستعلق مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” الروسية الأمريكية بشأن نزع السلاح النووي، كما طالب قواته الاستعداد لتجارب نووية.



وقال خبراء غربيون بوقت سابق: إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا.



وسبق وأن أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت بالصاروخ، واصفاً إياه بـ”لا مثيل له ولا يمكن وقفه”.



يذكر أنّ التجربة وفق المصادر ذاتها جاءت مع انشغال العالم بوقع الزلازل والكوارث في عدة مناطق أبرزها تركيا وسوريا، إضافة إلى أحداث سياسية متزامنة.