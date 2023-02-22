سيزور مختلف المحافظات.. مسؤول أممي رفيع يصل اليمن باحث مصري تنبأ بزلزال مدمر قبل 28 عاماً بنفس طريقة العالم الهولندي الكشف عن حادثة مهمة في روسيا وقعت خلال اليومين الفائتين في غفلة من العالم الحكومة اليمنية توقع على ثلاثة عقود مع شركات اماراتية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في محافظة حضرموت تحدثت عن شروط تعجيزية للمليشيات.. مصادر حكومية تكشف أخر تطورات المشاورات اليمنية مباحثات يمنية بريطانية تفتح ملفات التخريب الايراني في اليمن ومعاملة المليشيات الحوثية للنساء وزير الدفاع يناقش خطط هيكلة وتنظيم وتوحيد القوات المسلحة مع اللجنة الأمنية العسكرية العليا الأوقاف تكشف عن شروط المنافسة في تقديم خدمات الحج وتدعو المنشآت الى سرعة سحب ملف شروط القبول الرئيس العليمي يكاشف الجميع حول حقيقة وجود اتفاق وماذا ابلغته السعودية بشأن المشاورات مع الحوثيين وشرط واحد للحل تحسن كبير في قيمة الريال اليمني بالتزامن مع الإعلان عن الوديعة السعودية ''أسعار الصرف الآن''
كشفت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن “حادثة مهمة” وقعت خلال اليومين الفائتين في غفلة من العالم، تزامناً مع انشغال الجميع بأحداث بينها سياسة من زيارة بايدن إلى أوكرانيا وخطاب بوتين، وبينها إنسانية من زلازل وكوارث.
فشل إطلاق الشيطان 2
وقالت شبكة CNN الأمريكة إن روسيا أجرت بعيداً عن الإعلام تجربة لإطلاق صارخ الشيطان 2 النووي، وهو أحدث الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات.
ونقلت الشبكة عن مصدرين لم تذكر أسماءهما أن روسيا اختبرت صاروخ “الشيطان 2″، مشيرين إلى أن موسكو أخطرت واشنطن بالتجربة التي تعتزم إجراءها قبل ساعات، عبر ما يعرف بخطوط “عدم التضارب” الرسمية.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون وفق الشبكة، أن التجربة الصاروخية الروسية فشلت، وقالوا إنه جرى في السابق اختبار هذا الصاروخ بنجاح، مشيرين إلى أن بوتين كان سيشير إلى التجربة الجديدة في حال نجحت، وهو ما لم يحدث.
بعيداً عن الأنظار
ولم يتطرق بوتين خلال الخطاب الذي استمر لمدة ساعة و45 دقيقة إلى التجربة، واكتفى بالقول إن بلاده ستعلق مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” الروسية الأمريكية بشأن نزع السلاح النووي، كما طالب قواته الاستعداد لتجارب نووية.
وقال خبراء غربيون بوقت سابق: إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا.
وسبق وأن أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت بالصاروخ، واصفاً إياه بـ”لا مثيل له ولا يمكن وقفه”.
يذكر أنّ التجربة وفق المصادر ذاتها جاءت مع انشغال العالم بوقع الزلازل والكوارث في عدة مناطق أبرزها تركيا وسوريا، إضافة إلى أحداث سياسية متزامنة.