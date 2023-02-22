الحكومة اليمنية توقع على ثلاثة عقود مع شركات اماراتية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في محافظة حضرموت

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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وقعت الحكومة اليمنية على ثلاثة عقود مع شركات اماراتية لتنفيذ مشاريع استراتيجية بقطاعي الطاقة والبترول في محافظة حضرموت شرقي البلاد.



وقالت وكالة الأنباء الحكومية، ان وزيري الكهرباء مانع بن يمين، والنفط سعيد الشماسي، وقعا في أبوظبي، على عقود لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة (150) ميجاوات، وإنشاء مصفاة للبنزين في منطقة الضبة بطاقة (20) ألف برميل يومياً، اضافة الى خزانات ومنطقة حرة، فضلا عن إنشاء وحدة انتاج غاز منزلي.