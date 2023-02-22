سيزور مختلف المحافظات.. مسؤول أممي رفيع يصل اليمن باحث مصري تنبأ بزلزال مدمر قبل 28 عاماً بنفس طريقة العالم الهولندي الكشف عن حادثة مهمة في روسيا وقعت خلال اليومين الفائتين في غفلة من العالم الحكومة اليمنية توقع على ثلاثة عقود مع شركات اماراتية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في محافظة حضرموت تحدثت عن شروط تعجيزية للمليشيات.. مصادر حكومية تكشف أخر تطورات المشاورات اليمنية مباحثات يمنية بريطانية تفتح ملفات التخريب الايراني في اليمن ومعاملة المليشيات الحوثية للنساء وزير الدفاع يناقش خطط هيكلة وتنظيم وتوحيد القوات المسلحة مع اللجنة الأمنية العسكرية العليا الأوقاف تكشف عن شروط المنافسة في تقديم خدمات الحج وتدعو المنشآت الى سرعة سحب ملف شروط القبول الرئيس العليمي يكاشف الجميع حول حقيقة وجود اتفاق وماذا ابلغته السعودية بشأن المشاورات مع الحوثيين وشرط واحد للحل تحسن كبير في قيمة الريال اليمني بالتزامن مع الإعلان عن الوديعة السعودية ''أسعار الصرف الآن''
وقعت الحكومة اليمنية على ثلاثة عقود مع شركات اماراتية لتنفيذ مشاريع استراتيجية بقطاعي الطاقة والبترول في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية، ان وزيري الكهرباء مانع بن يمين، والنفط سعيد الشماسي، وقعا في أبوظبي، على عقود لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة (150) ميجاوات، وإنشاء مصفاة للبنزين في منطقة الضبة بطاقة (20) ألف برميل يومياً، اضافة الى خزانات ومنطقة حرة، فضلا عن إنشاء وحدة انتاج غاز منزلي.