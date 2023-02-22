مباحثات يمنية بريطانية تفتح ملفات التخريب الايراني في اليمن ومعاملة المليشيات الحوثية للنساء

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللورد طارق أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وانهاء الانقلاب الحوثي.
كما جرى بحث التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الملف اليمني والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والإنساني.
وتطرق اللقاء، الى الدور الايراني التخريبي في اليمن وسعي مليشيا الحوثي لتطبيق النموذج الايراني بما في ذلك سوء معاملة النساء وفرص القيود عليهن، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الاخلاقية في هذا الاطار.
حضر اللقاء سفير اليمن لدى المملكة المتحدة.