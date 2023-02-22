وزير الدفاع يناقش خطط هيكلة وتنظيم وتوحيد القوات المسلحة مع اللجنة الأمنية العسكرية العليا

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اجتمع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بفريق الهيكلة في اللجنة الأمنية العسكرية العليا لمناقشة خطط هيكلة وتنظيم وتوحيد القوات المسلحة.

وأشاد وزير الدفاع بالخطط والدور الذي بذله الفريق لإعادة هيكلة وتنظيم القوات المسلحة على أُسس علمية حديثة...

منوها الى ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية وفق هوية وطنية خالصة بعيدا عن الإنتماءات الحزبية والمذهبية والمناطقية الضيقة. واكد الفريق الداعري ضرورة العمل بوتيرة عالية لتوحيد التشكيلات العسكرية المختلفة في إطار وزارة الدفاع...

مشددا على تكاتف كل الجهود والإمكانيات لهزيمة المشروع الإيراني ممثلا بمليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في كل أرجاء اليمن.