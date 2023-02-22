الأوقاف تكشف عن شروط المنافسة في تقديم خدمات الحج وتدعو المنشآت الى سرعة سحب ملف شروط القبول

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعت وزارة الأوقاف والإرشاد _قطاع الحج والعمرة _ صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، المنشآت الراغبة بالمشاركة في تفويج حجاج موسم هذا العام ١٤٤٤هجرية، التقدم لسحب ملف شروط القبول

المتضمن لمتطلبات الاعتماد وشروط المنافسة في تقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن، لتكون الدفعة الثانية والأخيرة بعد إعلان الدفعة الأولى يوم أمس بالتزامن مع إعلان تدشين موسم الحج.

كما أوضحت الوزارة في إعلانها، أنها ستستقبل الطلبات لسحب ملف الشروط في مقر قطاع الحج والعمرة بديون عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة من ٢٢ فبراير٢٠٢٣ إلى ٢٨ فبراير٢٠٢٣، وستستقبلها من المنشآت بعد استكمالها للمتطلبات من تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٣وحتى ٧ مارس ٢٠٢٣.

وأكدت الوزارة، أن اعتمادها سيكون للمنشآت المستوفية للشروط في المحافظات المستحقة فقط.