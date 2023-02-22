الأوقاف تكشف عن شروط المنافسة في تقديم خدمات الحج وتدعو المنشآت الى سرعة سحب ملف شروط القبول الرئيس العليمي يكاشف الجميع حول حقيقة وجود اتفاق وماذا ابلغته السعودية بشأن المشاورات مع الحوثيين وشرط واحد للحل تحسن كبير في قيمة الريال اليمني بالتزامن مع الإعلان عن الوديعة السعودية ''أسعار الصرف الآن'' ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول مصر تبيع صكوكا سيادية إسلامية لأول مرة بتاريخ البلاد الكشف عن تفاصيل مراكز تعذيب سرية يديرها الحرس الثوري.. حتى بأقبية المساجد الذكرى الأولى للحرب.. عقوبات أميركية جديدة على 200 روسي العميد «طارق صالح»يوجه قواته برفع الجاهزية القتالية القصوى وصيانة المعدات الحربية.. ويؤكد: استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء سيبقى هدفنا الأول مأرب.. حملة ميدانية على المنشآت الصناعية في المحافظة اعلان عاجل من السعودية بشأن ايداع مليار دولار بحساب البنك المركزي اليمني
دعت وزارة الأوقاف والإرشاد _قطاع الحج والعمرة _ صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، المنشآت الراغبة بالمشاركة في تفويج حجاج موسم هذا العام ١٤٤٤هجرية، التقدم لسحب ملف شروط القبول
المتضمن لمتطلبات الاعتماد وشروط المنافسة في تقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن، لتكون الدفعة الثانية والأخيرة بعد إعلان الدفعة الأولى يوم أمس بالتزامن مع إعلان تدشين موسم الحج.
كما أوضحت الوزارة في إعلانها، أنها ستستقبل الطلبات لسحب ملف الشروط في مقر قطاع الحج والعمرة بديون عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة من ٢٢ فبراير٢٠٢٣ إلى ٢٨ فبراير٢٠٢٣، وستستقبلها من المنشآت بعد استكمالها للمتطلبات من تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٣وحتى ٧ مارس ٢٠٢٣.
وأكدت الوزارة، أن اعتمادها سيكون للمنشآت المستوفية للشروط في المحافظات المستحقة فقط.