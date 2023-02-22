عاجل: تحسن كبير في قيمة الريال اليمني بالتزامن مع الإعلان عن الوديعة السعودية ''أسعار الصرف الآن''

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تشهد العملة الوطنية، تحسنا كبيرا في قيمتها، متأثرة بالاعلان عن وديعة قيمتها مليار دولار ستودعها السعودية اليوم في حساب البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتراجع شراء الدولار -بحسب ما رصده محرر مأرب برس- من 1244ريال الى 1178ريال ، اما السعودي فتراجع من 330ريال الى 313.

وامس نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي قوله إن السعودية ستودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني الثلاثاء في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة هناك من ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع.

وامس أعلنت المملكة العربية السعودية، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني.

وذكرت وكالة الانباء السعودية(واس)، ان المملكة " وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1,000,000,000) مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك".

وأوضحت الوكالة في بيان ان هذه الخطوة تأتي:" إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.

وأشار البيان انه من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاربعاء:

في عدن

شراء الدولار 1178

بيع الدولار 1200

شراء السعودي 313

بيع السعودي 320

في صنعاء

شراء الدولار 542

بيع الدولار 550

شراء السعودي 144

بيع السعودي 146