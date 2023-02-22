ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول

الأربعاء 22 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قلب فريق ريال مدريد الإسباني تأخره أمام مستضيفه ليفربول الإنجليزي إلى فوز كاسح (5-2) الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم فريق ليفربول أولا في موقعة ملعب "أنفيلد" المثيرة بهدفين من توقيع الأوروغواياني داروين نونيز (4) والمصري محمد صلاح (14).

لكن ريال مدريد رد بعد ذلك بقوة، وسجل خمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدير ميليتاو (48) والفرنسي كريم بنزيمة (56 و67).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم الخامس عشر من آذار / مارس المقبل