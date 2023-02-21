العميد «طارق صالح»يوجه قواته برفع الجاهزية القتالية القصوى وصيانة المعدات الحربية.. ويؤكد: استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء سيبقى هدفنا الأول

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح إن خيار الحرب لا زال مطروحًا وبقوة إذا بدّدت مليشيا الحوثي ما بقي من آمال السلام.



جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده اليوم الثلاثاء، عددًا من معسكرات التدريب التابعة لألوية حراس الجمهورية، ومواقع عسكرية في خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي،وفقا لوكالة سبأ الرسمية.



وذكر أن استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية وصون حقوق الشعب، سلمًا أو حربًا سيبقى هدفنا الأول والسامي.



وشدد على أن حالة اللا حرب واللا سلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتمًا سيُوضع لها حدٌّ، وأن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة، لافتا إلى أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم.



وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، إن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بد أن تصون أولًا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع وبعيدًا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين.



وأفاد بأن أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة لن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان.



ولدى تفقده خطوط التماس قطاع اللواء 11 حراس الجمهورية، أكد أن كل التحركات الحوثية المعادية في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديدًا لأمن الملاحة العالمية، مرصودة بدقة.



ووجّه العميد طارق صالح، القادة والضباط بالإبقاء على حالة التأهب القصوى وصيانة المعدات الحربية وتكثيف دورات التدريب والتأهيل القتالي للأفراد..