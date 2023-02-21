الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مارب، حملة ميدانية على المنشآت الصناعية في المحافظة بهدف تقيم أداء تلك المنشآت وجودة عملها.

وقال القائم بأعمال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي، إن المكتب يضع كافة التسهيلات للمشاريع الخاصة بالصناعات والحرف والمهن، مع تشديد الرقابة عليها في ان تكون حسب المواصفات والمقاييس.

وأوضح الحاشدي أن في محافظة مارب مشاريع كبيرة في الصناعات، ورؤوس أموال جاءت إلى المحافظة بغرض الاستثمار، وأنه يجري العمل على إنشاء جمعية تعاونية صناعية تكون مساندة لهذه المشاريع والدفع بالمتعثرة منها.

من جانبه أكد مدير إدارة الرقابة الصناعية بمكتب الصناعة بمأرب المهندس عبدالرؤوف الأهدل أن الحملة ضبطت 58 مخالفة مسجلة بمحاضر ضبط، وأنها توزعت بين مصانع ومعامل مياه وثلج وايس كريم وخياطة وورش نجارة و ألمنيوم وحديد وتحميص.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 6 تراخيص لمصانع تقدمت بأوراقها للمكتب، و 15 معملاً حرفيا تم منحها التراخيص، جميعها من بداية العام الجاري.