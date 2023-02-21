اعلان عاجل من السعودية بشأن ايداع مليار دولار بحساب البنك المركزي اليمني

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني.

وذكرت وكالة الانباء السعودية(واس)، ان المملكة " وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1,000,000,000) مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك".

وأوضحت الوكالة في بيان ان هذه الخطوة تأتي:" إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.

وأشار البيان انه من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.