وزير دفاع دولة أوروبية يطالب جيشه بالاستعداد لحرب بين روسيا والناتو

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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مع احتدام الصراع بين روسيا والناتو، لا سيما في أوكرانيا، طالب وزير دفاع دولة أوروبية جيش بلاده بالاستعداد الحرب بين الطرفين.









وجاءت تلك التحذيرات على لسان، رئيس أركان، ووزير دفاع، التشيك كاريل رجيغكا، مشيراً إلى أن بلاده في مرمى الأسلحة الروسية إذا اندلعت حرب بين روسيا والناتو.



ونقل موقع إذاعة براغ انترناشيونال عن الوزير في خطاب ألقاه اليوم في براغ بحضور كبار قادة الجيش قوله: “الحرب مع روسيا ليست مستبعدة وعلينا الاستعداد لمثل هذا الاحتمال الآن”.



وأضاف أن على بلاده أن تستعد الآن لاشتباك عسكري محتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الذي انضمت إليه البلاد في عام 1999.



أول المشاركين بالحرب



وتابع: “إذا اندلعت حرب بين التحالف وروسيا، سنكون مشاركين نشطين منذ الدقيقة الأولى، وعدد كبير من جيشنا سيذهب للقتال حسب الخطط العسكرية للتحالف. وستصبح أراضينا منطقة عبور ودعم مهمة”.



وأكد أنه “إذا حدث هذا، فسيكون هناك العديد من الأهداف المشروعة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في التشيك من وجهة نظر روسيا”.



وجاء حديث الوزير التشيكي تزامناً مع تصعيد بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا، حيث علقت الأخيرة مشاركتها بمعاهدة نيو ستارت النووية، اليوم، بعد أن أعلن بوتين ذلك مطالباً قواته النووية الاستعداد لتجارب نووية جديدة.