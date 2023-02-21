خبير جيولوجي يحذّر من “عاصفة زلازل” تستمر لعام

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وجّه خبير جيولوجي تحذيرات، اليوم الثلاثاء، من أن العالم سيواجه “عاصفة زلازل” عقب زلزال تركيا وسوريا المدمّر، وقد تستمر لمدة عام.
عاصفة زلازل قد تستمر لعام
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية عن الخبير الأردني، الدكتور أحمد ملاعبة، قوله: “إن عاصفة الزلازل هذه تؤكد أن الصفيحة الأناضولية، والصفيحة العربية تحاولان أن تستقرا، وهذه الزلازل مؤشر على أن المنطقة لن تهدأ من هنا إلى 9 شهور وربما عام، وذلك وفقاً لتكرار الزلازل في المناطق النشطة زلزالياً”.
وأضاف كذلك أن “الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية، أمس الاثنين، اتجه جنوبا باتجاه أنطاكية، وهي منطقة مليئة بالفوالق العميقة، التي من الممكن أن تصل لعمق لأكثر من 10 كيلومترات أو 50 كيلومتراً، وقد تسبب بؤراً زلزالية، بسبب الطاقة الكامنة التي لم يتم تفريغها بعد، رغم حدوث 6 آلاف هزة ارتدادية، منذ 6 فبراير/ شباط الجاري”.
أمر إيجابي وحيد
وبالوقت نفسه أوضح الخبير الجيولوجي في تصريحاته، أنه “رغم الخسائر، إلا أن تفريغ الطاقة هو أمر إيجابي”، لافتاً إلى أنه “توجد حتى الآن 20 هزة ارتدادية مسجلة لزلزال أمس، مما يساعد على تفريغ هذه الطاقة”.
وأمس كان قد ضرب زلزالان بقوة 6.4 و5.8 في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وصلت قوته إلى مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان.
ويأتي النشاط الزلزالي عقب الزلازل المدمر يوم 6 فبراير، حين ضرب بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وتسبب بمقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.