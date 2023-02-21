وزير الدفاع يطالب من وفد بريطاني الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية

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ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن مع الوفد البريطاني الذي ضم مستشار الأمن البحري جيمس ادوارد ورئيس صندوق الأمن والاستقرار لورانا هيكر و مساعد الملحق العسكري ستيفن جراي سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتهريب الذي تنشط فيه جماعة الحوثي الإرهابية.
كما طالب وزير الدفاع الى الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية الإرهابية ..
داعيا الى ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيات الحوثية الإرهابية لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها واشار وزير الدفاع الى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في دلالة واضحة على استغلالهم للتهدئة ورفضهم للجهود الدولية لاحلال السلام..
مشيرا الى التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي القاعدة وداعش الإرهابيتين والافراج عن عناصر إرهابية وتبادل الاسرى بينهم. .