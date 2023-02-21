الحوثي يصعد عسكريا في تعز

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أحبطت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، هجمات لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في جبهات محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وحاولت عناصر التنظيم الإرهابي، صباح اليوم، التقدم باتجاه مواقع في جبهتي "عصيفرة"، و"الزنوج"، شمال المحافظة، وجبهة ضباب غربا، ومنطقة صالة شرقا، وجبهات الريف الغربي للمحافظة، وجبهتي الأقروض والأحطوب شرق المدينة حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

واستهدفت قوات الجيش مجاميع التنظيم الإرهابي، وكبدتها قتلى وجرحى، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.