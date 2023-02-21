وزير الخارجية يتحرك الى بريطانيا

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى بريطانيا تستغرق عدة أيام.

وسيتلقي وزير الخارجية خلال الزيارة بالمسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية والبرلمان ومؤسسات فكرية واعلامية وفعاليات أخرى.