وزير الخارجية يتحرك الى بريطانيا

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بدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى بريطانيا تستغرق عدة أيام.
وسيتلقي وزير الخارجية خلال الزيارة بالمسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية والبرلمان ومؤسسات فكرية واعلامية وفعاليات أخرى.