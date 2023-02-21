إذاعة الجوف تكرّم رئيس الأركان بدرع الإذاعة لعام 2023م

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - مالك ترابة

عدد القراءات 292

كرّمَت إذاعة الجوف رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن د/ صغير حمود بن عزيز بدرع الإذاعة لعام 2023م تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية ولتضحياته البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة والقضاء على التنظيم الحوثي الإرهابي.

وقال الفريق بن عزيز أثناء لقاء خاص بمدير عام الإذاعة الأستاذ محمد الأشول والعاملين إن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية يحمل مشروعاً دخيلاً على المجتمع اليمني وعقيدته الإسلامية الصحيحة، ويتعارضُ مع قيمه وعاداته النبيلة.

وأضاف بن عزيز أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية عدو للسلام ولا يمكن أن يتعايش مع اليمنيين، مؤكداً أن الحكومة كانت وستظل سباقة للسلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث، السلام الذي يضمن لليمنيين كافة حقوقهم ويلبي تطلعاتهم في استعادة وبناء الدولة.

وثمّن رئيس الأركان جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ومواقفهم المساندة للحكومة اليمنية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن اليمنيين يُقدّرون هذه الجهود الأخوية الصادقة وأن التاريخ سيُخلدُها ولن ينساها.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان بالأدور النضالية والوطنية لأبناء محافظة الجوف في سبيل استعادة الوطن وكصمام أمان للجمهورية، وأثنى على إذاعة الجوف المحلية وطاقمها مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالإعلام، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في تطوير الإذاعة والعمل على توسيع نطاق البث حتى تصل إلى كل مديريات محافظة الجوف.