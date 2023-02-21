هل الزلازل علامة لاقتراب يوم القيامة؟ وماذا ينبغي على المسلم فعله؟

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ينتاب الكثير من الناس الشعور باقتراب يوم القيامة بسبب كثرة الزلازل في الفترة الأخيرة بعد وقوع زلازل في تركيا وسوريا.

وربط العديد من الأشخاص حدوث الزلازل باقتراب الساعة، حيث أكد الكثيرون أنها من علامات الساعة.

في هذا السياق، قال أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية والداعية الإسلامي الشيخ الشحات العزازي في تصريحات لـRT، أن كثرة الزلازل هي تذكير من الله عز وجل للعودة إليه.

وأضاف الشيخ الشحات العزازي أن كثرة الزلازل من علامات قيام الساعة وفقا لما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الأمر لا يتطلب الخوف من الموت بل التذكير بالعودة إلى الله عز وجل.

وأشار إلى أن الزلازل ما هي إلا اختبار من الله سبحانه وتعالى، فأعداد الذين يموتون بالزلزال أقل من الذين يموتون بأحداث أخرى، مشيرا إلى أنه تذكير من الله بأن العمر ينتهي في لحظة وتذكير للناس بأن يكونوا على استعداد للقاء ربهم.

وشدد على أنه يجب على الإنسان أن يكون محبا للخير وللغير وان يكون مستعدا للقاء الله.

وأكد هذا الرأي في تصريحات سابقة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أحمد كريمة، الذي قال إن الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يعد من علامات الساعة.

وأضاف أحمد كريمة خلال تصريحات تلفزيونية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينبه المسلمين إلى علامات الساعة، قال: أن يرتفع العلم، وكثرة الزلازل، وكثرة الهرج والقتل، فلا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل.