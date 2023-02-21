مطلب انفصالي خطير وضعه عيدروس الزبيدي على المبعوث الأممي

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بإدراج مطالبه بالانفصال ضمن أجندة المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، مع هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في الرياض.

ووفق الموقع الرسمي للمجلس فإن الزُبيدي شدد على أهمية تضمين ما وصفها “قضية شعب الجنوب” ضمن أجندة المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لوضع إطار تفاوضي لها.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، يوم الاثنين، إنه يدعم التهدئة داعياً إلى ضرورة تعاطي الأمم المتحدة مع فريق المفاوضات الحكومي المشترك.

وأخبر الزُبيدي دعم المجلس الانتقالي للتهدئة للوصول إلى عملية سياسية شاملة لوقف الحرب بعد ثمان سنوات من المعاناة.

وجدد الزُبيدي تأكيد دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لجهود غروندبرغ في اليمن، “وتطلعه إلى دور أكبر، بما يُسهم في إنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا”-حسب ما أفاد الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وشدد الزُبيدي “على أهمية التعاطي مع فريق المفاوضات المشترك الذي تم التوافق عليه في مجلس القيادة الرئاسي لضمان تسهيل عملية التهدئة والوصول إلى اتفاقات دون عراقيل”.