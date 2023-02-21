مطلب انفصالي خطير وضعه عيدروس الزبيدي على المبعوث الأممي 7 محافظات تشهد طقس بارد الى شديد البرودة خلال الساعات المقبلة عاجل: السعودية تقرر ايداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني دولة عربية تعلن أن غدا الأربعاء أول ايام شهر شعبان عودة خدمة الإنترنت في اليمن الى طبيعتها بعد اصلاح الخلل بالصور.. بلدة تركية قسمها الزلزال إلى قسمين وقلب شوارعها تسريبات تكشف لأول مرة عن مزايا غير مسبوقة في هاتف آيفون القادم ظاهرة غريبة…. ماذا حدث في سماء سوريا وتركيا عندما زلزلت الأرض زلزالها كيف وصل بايدن إلى كييف..صحيفة نيويورك تايمز تكشف التفاصيل عقوبات أوروبية على أكثر من 30 شخصاً وكياناً إيرانياً من بينهم قيادات بارزة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، وارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع أن تظل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، الضالع وشمال محافظة إب.
ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، ريمة، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.
وأشار إلى احتمال أن يبدأ الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت صفر في ذمار، 1.8 في عمران، 3.4 في صنعاء، 6.5 في السدة، 9.1 في سيئون.
وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة وشديدة البرودة، داعياً المزارعين والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من البرودة الشديدة وآثار الصقيع.
ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.