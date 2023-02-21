عاجل: السعودية تقرر ايداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني

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قالت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء ان المملكة العربية السعودية ستودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني.
ونقلت عن مصدر سعودي قوله إن السعودية ستودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة هناك من ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع.
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفًا عسكريًا في اليمن يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ عام 2015.