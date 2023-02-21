دولة عربية تعلن أن غدا الأربعاء أول ايام شهر شعبان

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت دول عربية وإسلامية اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر شعبان، فيما قالت سلطنة عمان إن الثلاثاء هو المتمم لشهر رجب.

وأعلنت السعودية ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شعبان لعام 1444 هجرية، وعليه سيكون تحري هلال شهر رمضان 2023-1444​ بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس/ آذار 2023م.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر شعبان 1444هـ، ووفقا للحسابات الفلكية.

في غضون ذلك، ‏أعلنت سلطنة عمان رسميا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان مساء امس، وعليه يكون اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رجب، وغدٍ الأربعاء غرة شهر شعبان لعام 1444 هـ ، الموافق له 22 من فبراير 2023 م.