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عودة خدمة الإنترنت في اليمن الى طبيعتها بعد اصلاح الخلل

الثلاثاء 21 فبراير-شباط 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة صنعاء ، اليوم الثلاثاء ، عودة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي بعد إصلاح الخلل في إحدى محطات الربط الدولية.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنه تم إعادة القنوات الدولية للخدمة.

وقد تسبب هذا الخلل في خروج بعض السعات الدولية للإنترنت، ما أدى إلى تأثر حركة الإنترنت في اليمن بشكل جزئي، أمس الإثنين.

وامس قال مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، إن بطء في خدمة الانترنت في اليمن يأتي بسبب انقطاع في واحد من كابل الانترنت الدولي إلى اليمن.

ولم يحدد المصدر مكان القطع، لكنه قال إن معظم المناطق اليمنية متضررة من بطء الانترنت.

ولفت إلى أن فريق إصلاح تحرك لإعادة الانترنت إلى طبيعته.

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